В Швеции вручены "альтернативные Нобелевские премии"

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В здании шведского парламента в Стокгольме в понедельник, 1 декабря, состоялась торжественная церемония вручения премии "За правильный образ жизни", которую часто называют альтернативной Нобелевской премией.

Автор скандальных разоблачений деятельности Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, ставший лауреатом RLA, на церемонии в шведской столице не присутствовал. Его представляли отец — Лонни Сноуден — и немецкий адвокат Вольфганг Калек.

"Это исключительная привилегия — войти в число всех тех, кто вел борьбу за права человека", — отметил по видеосвязи экс-сотрудник АНБ, получивший ранее политическое убежище в России.

Почетный диплом, предназначенный Сноудену, было решено оставить в Стокгольме с тем, чтобы экс-сотрудник американских спецслужб в будущем смог лично его забрать. Денежное вознаграждение лауреату фонд не предусматривал.

Главный редактор The Guardian Алан Расбриджер, которому автор скандальных разоблачений передал для публикации полученные им в АНБ материалы, также был отмечен учредителями фонда RLA. "Эдвард Сноуден и сам мог бы с легкостью опубликовать эти материалы, однако он верил в журналистику", — отметил Расбриджер.

Денежную часть премии в размере 160 тыс. евро разделили пакистанская правозащитница Асма Яханджир, глава азиатской Комиссии по правам человека Бэзил Фернандо и активист-эколог Билл Маккиббен, отмечает Report со ссылкой на Росбалт.