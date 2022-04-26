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В Швеции впервые раскрыли размер содержания королевской семьи

В Швеции впервые раскрыли размер содержания королевской семьи Король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия получили в прошлом году из казны 8 млн крон (850 тыс. долларов).
Другие страны
26 апреля 2022 г. 17:52
В Швеции впервые раскрыли размер содержания королевской семьи

Король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия получили в прошлом году из казны 8 млн крон (850 тыс. долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в опубликованном во вторник отчете о расходах королевского двора в 2021 году. Это первый раз, когда в Швеции раскрывается размер содержания отдельных членов королевской фамилии, которой ежегодно государство выделяет 144,9 млн крон (16 млн долларов).

Половина этой суммы идет на содержание дворцов, остальное - на монарших особ и их ближайших родственников, для каждого из которых установлен предел в виде рамочной суммы в 13,6 млн крон (1,45 млн долларов). Семья наследной принцессы Виктории получила 4,5 млн крон (480 тыс. долларов), семья принца Филиппа - 1,1 млн крон (120 тыс. долларов), а семья самой младшей принцессы Мадлен вообще ничего не получила.

Кроме содержания у монархов и их детей есть собственное состояние, размеры которого не разглашаются. Приобретение многих вещей для частного пользования, таких, например, как автомобили, катера, предметы недвижимости, оплачивается ими из личных средств. "Насколько нам удалось выяснить, в основном оно [личное состояние] восходит к Карлу XIV Юхану (1763-1844, первый король Швеции из династии Бернадотов), а также к ряду незамужних принцесс XIX века", - рассказал придворный экономист Яна Линдман в интервью телеканалу SVT.

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Версия на английском языке Sweden reveals expenses for royal family for first time

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