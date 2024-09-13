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В Швеции впервые проходят учения НАТО по координации массовой помощи раненым

В Швеции впервые проходят учения НАТО по координации массовой помощи раненым Учения НАТО по координации массовой транспортировки и помощи раненым из Финляндии и балтийских стран впервые проходят в Швеции.
Другие страны
13 сентября 2024 г. 17:35
В Швеции впервые проходят учения НАТО по координации массовой помощи раненым

Учения НАТО по координации массовой транспортировки и помощи раненым из Финляндии и балтийских стран впервые проходят в Швеции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Sveriges radio.

В маневрах, которые проводятся на уровне управленческих структур в сотрудничестве с регионами королевства, участвуют 150 человек из 16 стран НАТО. Половина из них - военные, половина - гражданские лица, многие из которых работают в системе здравоохранения.

Согласно сценарию, через Швецию домой и обратно на фронт необходимо транспортировать тысячи раненых военных и гражданских с востока на запад и с севера на юг.

Цель учений - выявление недостатков в готовности системы здравоохранения страны.

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