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В Швеции восстановят гражданскую службу по призыву

В Швеции восстановят гражданскую службу по призыву Власти Швеции восстанавливают гражданскую службу по призыву. На первом этапе к 1 марта на гражданскую службу призовут 3 тыс. человек в муниципальные спасательные службы.
Другие страны
9 января 2023 г. 14:27
В Швеции восстановят гражданскую службу по призыву

Власти Швеции восстанавливают гражданскую службу по призыву. На первом этапе к 1 марта на гражданскую службу призовут 3 тыс. человек в муниципальные спасательные службы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

"Учитывая ситуацию с безопасностью, это срочная мера для укрепления общей обороноспособности", - прокомментировал он, отметив, что в четверг правительство даст управлению защиты населения поручение подготовить активацию госслужбы в Швеции.

На первом этапе на гражданскую службу будут направлены люди, у которых уже есть навыки спасателей. В это же время правительство будет работать над воссозданием гражданской службы в более крупных масштабах. Призываемые на гражданскую службу пройдут дополнительную подготовку по оказанию помощи в военных условиях.

Кроме того, власти королевства обязуются поднять военные расходы до 2% от ВВП. Кроме того, до 2030 года число призывников должно достичь десяти тысяч человек.

Гражданская служба в Швеции - часть системы обороны страны, на нее призывали с 1995 по 2008 года. После ее упразднили из-за сокращения финансирования. Наибольшего расцвета гражданская служба достигла к концу 1990-х годов, тогда на нее стремились призывать до 10 тыс. человек в год.

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