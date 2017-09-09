В Швеции во время учений погиб польский моряк

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Моряк из Польши скончался во время начавшихся 8 сентября в Швеции международных учений Northern Coasts-2017.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении для прессы ведомства ВС Швеции.

"Во время фазы учений Northern Coasts-2017 в воде в порту Карлскруна оказались двое польских моряков. Один из них скончался", — говорится в сообщении для прессы.

Инцидент произошёл в 23.10 (01.10 по Баку). Моряков вытащили из воды, однако одного из них спасти не удалось. В связи с произошедшим военно-морское руководство Швеции выразило соболезнования сослуживцам, родным и близким пострадавшего и скончавшегося.

Как именно и почему оказались моряки за бортом, не сообщается. Учения продлятся до 21 сентября.