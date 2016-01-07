В Швеции в жилом доме произошел взрыв, 10 человек ранены

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В результате пожара после взрыва в одном из жилых домов в районе Валлингби недалеко от шведской столицы Стокгольма 10 человек получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил дежурный местного отделения полиции Никлас Маттссон.

По его словам, полиция начала расследования в связи со взрывом.

Жители здания эвакуированы в ближайшую школу. Пятеро пострадавших в результате пожара госпитализированы в больницу.

В связи со взрывом задержаны двое подозреваемых.

Официальные лица дополнительную информацию с связи с произошедшим пока не предоставили.