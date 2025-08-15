В Швеции в результате стрельбы возле мечети ранены два человека

Два человека получили ранения в результате стрельбы возле мечети в шведском городе Эребру.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила местная служба безопасности.
Полиция заявила, что нападение связано с враждующими организованными преступными группировками.
“В настоящее время мы активно преследуем преступника или преступников. Мы опрашиваем свидетелей и проводим техническое расследование”, - сообщил представитель полиции.
По данным шведских СМИ, по меньшей мере один человек был доставлен в больницу с огнестрельным ранением.
Преступник еще не задержан, и неясно, была ли его целью мечеть или конкретные люди.
Стрельба произошла, когда люди выходили из мечети после пятничной молитвы, что вызвало панику и заставило людей бежать с места происшествия.