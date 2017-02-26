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    В Швеции в приюте для беженцев вспыхнул пожар, есть пострадавшие

    По данным полиции, около 10-20 человек пострадали от дыма

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ До 20 человек серьезно пострадали в результате пожара в воскресенье в крупнейшем приюте для беженцев в городе Веннерсборг на западе Швеции.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобшила полиция.

    После возгорания несколько человек выпрыгивали из окон. В настоящее время пожар локализован.

    "Пожар начался на третьем этаже. Двое, по имеющимся данным, прыгнули из окна, чтобы избежать дыма. Эти двое доставлены в больницу с травмами, полученными в связи с падением", — говорится в сообщении для прессы местной полиции.

    По данным полиции, еще около 10-20 человек пострадали от дыма.

    Полиция пока не может назвать причины пожара, не исключается поджог.

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