В Швеции в ходе антитеррористической операции задержали четыре человека

Полиция безопасности Швеции (СЕПО) совместно с управлением полиции провела операцию, в ходе которой были задержаны четыре человека.

Полиция безопасности Швеции (СЕПО) совместно с управлением полиции провела операцию, в ходе которой были задержаны четыре человека.

Как передает Report , об этом СЕПО сообщает в пресс-релизе.

"Эти лица подозреваются в подготовке к террористическим преступлениям и тяжким преступлениям, связанным с оружием. Дело касается насильственного исламистского экстремизма, в котором полиция безопасности также усматривает связь с серьезной организованной преступностью", - поясняется в сообщении.

СЕПО поясняет, что работала над этим делом в течение длительного периода времени. В связи с операцией также было проведено несколько обысков. Предварительное следствие ведет СЕПО под руководством прокуроров отдела национальной безопасности.