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В Швеции увеличивают в 35 раз компенсацию мигрантам за возвращение на родину

В Швеции увеличивают в 35 раз компенсацию мигрантам за возвращение на родину Швеция собирается увеличить сумму помощи мигрантам за возвращение на родину с 900 до 32 000 евро.
Другие страны
3 мая 2025 г. 23:30
В Швеции увеличивают в 35 раз компенсацию мигрантам за возвращение на родину

Швеция собирается увеличить сумму помощи мигрантам за возвращение на родину с 900 до 32 000 евро.

Как передает Report, об этом в интервью Euronews заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

"Абсолютно необходимо установить контроль над миграцией", - сказал он.

По словам премьера, увеличение финансового стимула для выезда из страны может помочь решить некоторые проблемы с мигрантами. В издании напомнили, что сейчас вознаграждение составляет 900 евро на одного взрослого.

Кристерссон поделился в разговоре с журналистами, что нынешний финансовый стимул не дал ожидаемого результата. В 2023 году было одобрено только одно из 70 заявлений. Поэтому правительство Швеции хочет увеличить финансовый стимул на 3400% уже с 1 января 2026 года.

"Мы в основном копируем датскую модель и значительно увеличиваем эту сумму, чтобы облегчить жизнь тем, кто осознает, что предпочитает вернуться в свою страну, а также по разным причинам не чувствует, что может построить полноценную жизнь в Швеции", - подчеркнул премьер.

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