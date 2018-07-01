В Швеции умер лауреат Нобелевской премии по медицине 2000 года

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Шведский фармаколог и лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон умер в Швеции в возрасте 95 лет.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба Гётеборгского университета.

«Он внёс большой вклад в науку и своей работой вдохновлял студентов и исследовательское сообщество как в Швеции, так и в мире», — рассказал ректор Университета по случаю кончины Карлссона.

Нобелевская премия была присуждена Арвиду Карлссону за его открытие функций нейромедиатора дофамина в головном мозге.

Его исследования помогли создать новые лекарства для лечения неврологических и психических заболеваний.

Ранее сообщалось о смерти лауреата Нобелевской премии по химии Йенса Скоу.