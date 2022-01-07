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В Швеции суточный прирост числа зараженных коронавирусом достиг нового максимума

В Швеции суточный прирост числа зараженных коронавирусом достиг нового максимума Количество случаев заражения коронавирусом, выявленных в среду в Швеции, составило 23 877.
Другие страны
7 января 2022 г. 20:25
В Швеции суточный прирост числа зараженных коронавирусом достиг нового максимума

Количество случаев заражения коронавирусом, выявленных в среду в Швеции, составило 23 877.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это самый высокий суточный показатель за время пандемии.

Предыдущий суточный максимум был зафиксирован во вторник - 17 457 зараженных. Общий показатель с начала пандемии составил 1 416 650 инфицированных. Число пациентов, умерших после заражения коронавирусом, достигло 15 377. Во вторник было объявлено о том, что инфицированы король и королева Швеции.

В декабре в стране был введен ряд антикоронавирусных ограничений. Расстояние между столиками в ресторанах должно быть не менее 1 м. При поездках на поездах и в автобусах дальнего следования обязательно бронирование мест. Число участников частных мероприятий в помещениях не должно превышать 50 человек.

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