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В Швеции совершено нападение на школу, есть раненые

В Швеции совершено нападение на школу, есть раненые В Швеции совершено нападение на среднюю школу.
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11 января 2022 г. 00:39
В Швеции совершено нападение на школу, есть раненые

В Швеции совершено нападение на среднюю школу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт местного телеканала TV4.

Инцидент зафиксирован в Кристианстаде. Так, 20-летний мужчина вошел в школу с ножом, ранив учителя и ученицу. Пострадавшие были госпитализированы.

Представитель полиции города Андерс Олофссон заявил, что преступник задержан.

Нападение было названо терактом на почве расизма. Утверждается, что он подражал 15-летнему Хьюго Альфорсу Джексону, который 18 августа 2021 года совершил расистское нападение на школу в Эльвосе.

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