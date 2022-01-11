В Швеции совершено нападение на школу, есть раненые

В Швеции совершено нападение на среднюю школу.

В Швеции совершено нападение на среднюю школу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт местного телеканала TV4 .

Инцидент зафиксирован в Кристианстаде. Так, 20-летний мужчина вошел в школу с ножом, ранив учителя и ученицу. Пострадавшие были госпитализированы.

Представитель полиции города Андерс Олофссон заявил, что преступник задержан.

Нападение было названо терактом на почве расизма. Утверждается, что он подражал 15-летнему Хьюго Альфорсу Джексону, который 18 августа 2021 года совершил расистское нападение на школу в Эльвосе.