В Швеции снижен уровень террористической угрозы до третьего по пятибалльной шкале

Полиция безопасности Швеции СЕПО приняла решение снизить уровень террористической угрозы с 4-го балла до 3-го.

Полиция безопасности Швеции СЕПО приняла решение снизить уровень террористической угрозы с 4-го балла до 3-го.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, огб этом на пресс-конференции сообщила глава СЕПО Шарлотта фон Эссен.

"Согласно общей оценке, угроза нападений со стороны насильственного экстремизма не так высока, как в прошлом. Пропаганда против Швеции, носившая угрожающий характер и выставляющая Швецию антиисламской страной, на некоторое время утихла. Реакция на распространяемую пропаганду уже не так сильна, и Швеция больше не выделяется как страна, а становится частью Запада", - пояснила она.

Уровень террористической угрозы снижен с "высокого" на "повышенный" на фоне постепенного изменения картины угроз против Швеции, включая угрозу покушений со стороны исповедующих насилие экстремистских групп.

Летом 2023 года уровень террористической угрозы был повышен в Швеции до четырех баллов из пяти. Причиной этого стали заявления террористических организаций, в том числе "Исламского государства" и Аль-Каиды, в которых они указывали на Швецию как на "приоритетную цель" после целого ряда проведенных акций сожжения Корана.