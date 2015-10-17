​В Швеции сгорел пункт по приему беженцев

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Здание бывшей школы в местечке Конна коммуны Юнгбю провинции Крунуберг на юге Швеции, подготовленное для приема беженцев, полностью сгорело минувшей ночью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает агентство ТТ.

По его данным, в помещениях уже были установлены кровати и матрасы, там предполагалось разместить до 80 мигрантов. При пожаре никто не пострадал. Стражи порядка оцепили место происшествия.

В качестве одной из версий случившегося полиция рассматривает умышленный поджог. "Существуют основания предполагать именно это. Это дело расследуется по статье "умышленный поджог", - рассказала глава следствия Анна-Лена Рингбака.

В Швеции в минувшие выходные был побит рекорд по числу прибывших в королевство беженцев. Если в 1992 году во время войны на Балканах этот показатель составил 84 018 человек, то за первые неполные 10 месяцев текущего года он уже равен 86 223. Как объявил ранее премьер-министр страны Стефан Лёвен, общее количество мигрантов в Швеции с населением 9,5 млн. человек может составить 150 тыс. Это самый большой показатель в Европе на душу населения.