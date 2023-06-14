Представитель Швеции: До достижения договоренности с Турцией по членству в НАТО еще далеко

Представитель Швеции: До достижения договоренности с Турцией по членству в НАТО еще далеко

Представитель Швеции на переговорах о вступлении в НАТО Оскар Стенстрём после встречи с турецкими коллегами в Анкаре в среду заявил, что стороны еще далеки от достижения договоренности. Переговоры, на которых стороны обсуждают прогресс королевства по вопр

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