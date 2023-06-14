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Представитель Швеции: До достижения договоренности с Турцией по членству в НАТО еще далеко

Представитель Швеции: До достижения договоренности с Турцией по членству в НАТО еще далеко Представитель Швеции на переговорах о вступлении в НАТО Оскар Стенстрём после встречи с турецкими коллегами в Анкаре в среду заявил, что стороны еще далеки от достижения договоренности. Переговоры, на которых стороны обсуждают прогресс королевства по вопр
Другие страны
14 июня 2023 г. 19:19
Представитель Швеции: До достижения договоренности с Турцией по членству в НАТО еще далеко

Представитель Швеции на переговорах о вступлении в НАТО Оскар Стенстрём после встречи с турецкими коллегами в Анкаре в среду заявил, что стороны еще далеки от достижения договоренности. Переговоры, на которых стороны обсуждают прогресс королевства по вопросу членства в альянсе, продолжатся.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Но мы далеки от цели. Мы предприняли шаги в правильном направлении, - пояснил шведский чиновник. - В очередной раз разговор зашел о том, насколько хорошо Швеция выполняет меморандум, который был подписан в Мадриде почти год назад, и, в частности, насколько хорошо Швеция борется с Рабочей партией Курдистана (РПК) и террором".

"С новым законодательством о борьбе с терроризмом Швеция выполняет все свои обязательства по соглашению", - сказал швед. Стенстрём объяснил турецкой стороне, что Швеция выполнила части меморандума и уделила больше внимания борьбе с РПК. "Мы пообедали в приятной обстановке и договорились очень скоро увидеться", - продолжил он.

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