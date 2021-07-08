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В Швеции самолет разбился после взлета, есть погибшие

В Швеции самолет разбился после взлета, есть погибшие Самолет, на борту которого было девять человек, разбился после взлета у шведского города Эребру
Другие страны
8 июля 2021 г. 23:30
В Швеции самолет разбился после взлета, есть погибшие

Самолет, на борту которого было девять человек, разбился после взлета у шведского города Эребру.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Aftonbladet, в момент аварии в самолете находились группа из восьми парашютистов и пилот. По меньшей мере один человек был доставлен в больницу, несколько людей погибли.

Как пишет издание, самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся. В настоящий момент огонь потушен, на месте продолжают работать спасатели, медики и полиция.

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