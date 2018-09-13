В Швеции разрешили арест активов "Газпрома"

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Апелляционный суд в Швеции отменил свое предыдущее решение, которое приостанавливало принудительное взыскание в Швеции активов "Газпрома" в пользу украинского "Нафтогаза", подтвердил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Об этом Витренко написал у себя на странице в фейсбук, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее "Нафтогаз" запустил процедуру принудительного взыскания с "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

Российская газовая корпорация подала апелляцию в суд Швеции, который в июне приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.

После этого в "Газпроме" заявляли, что приостановка исполнения решения Стокгольма усиливает его позицию при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах.