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    В Швеции разрешили арест активов "Газпрома"

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/  Апелляционный суд в Швеции отменил свое предыдущее решение, которое приостанавливало принудительное взыскание в Швеции активов "Газпрома" в пользу украинского "Нафтогаза", подтвердил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

    Об этом Витренко написал у себя на странице в фейсбук, передает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Ранее "Нафтогаз" запустил процедуру принудительного взыскания с "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

    Российская газовая корпорация подала апелляцию в суд Швеции, который в июне приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.

    После этого в "Газпроме" заявляли, что приостановка исполнения решения Стокгольма усиливает его позицию при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах.

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