В Швеции прошла встреча по урегулированию ситуации в Венесуэле

Встреча по урегулированию ситуации в Венесуэле прошла накануне в Стокгольме, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Встреча в Стокгольме прошла в атмосфере нашей общей приверженности к мирному и демократическому разрешению кризиса в Венесуэле", - прокомментировала в своем Twitter глава МИД Швеции Маргот Валльстрём. Детали встречи не уточняются.
Накануне агентство AP со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что участие во встрече приняли представители России, ООН, Ватикана, Кубы и ЕС. В пресс-релизе правительства Швеции состав участников не уточняется.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости