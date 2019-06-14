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В Швеции прошла встреча по урегулированию ситуации в Венесуэле

В Швеции прошла встреча по урегулированию ситуации в Венесуэле
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Встреча по урегулированию ситуации в Венесуэле прошла накануне в Стокгольме, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Встреча в Стокгольме прошла в атмосфере нашей общей приверженности к мирному и демократическому разрешению кризиса в Венесуэле", - прокомментировала в своем Twitter глава МИД Швеции Маргот Валльстрём. Детали встречи не уточняются.

Накануне агентство AP со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что участие во встрече приняли представители России, ООН, Ватикана, Кубы и ЕС. В пресс-релизе правительства Швеции состав участников не уточняется. 

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