В Швеции произошла драка с участием 90 человек

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Массовая драка с участием 90 человек произошла в пригороде города Нючёпинг в Швеции.

Как передает Report, об этом сообщает Dagens Nyheter со ссылкой на местную полицию.

По информации издания, инцидент произошёл на парковке. По предварительной информации, причиной драки стал конфликт двух конкурирующих группировок.

Уточняется, что по меньшей мере два человека были госпитализированы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.