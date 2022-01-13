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В Швеции прогнозируют пик распространения коронавируса на конец января

В Швеции прогнозируют пик распространения коронавируса на конец января Управление здравоохранения Швеции представило два обновленных сценария дальнейшего развития пандемии. Оба они указывают на продолжение интенсивного распространения инфекции, которое должно достичь своего пика к концу января.
Другие страны
13 января 2022 г. 19:55
В Швеции прогнозируют пик распространения коронавируса на конец января

Управление здравоохранения Швеции представило два обновленных сценария дальнейшего развития пандемии. Оба они указывают на продолжение интенсивного распространения инфекции, которое должно достичь своего пика к концу января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе ведомства.

"Расчеты в обновленных сценариях управления здравоохранения указывают на резкий рост распространения инфекции еще две недели с пиком в конце января", - отмечено в сообщении.

Оба прогноза охватывают период до 20 марта этого года. Столь быстрое распространение инфекции в обществе объясняется активностью новой мутации вируса - "омикрон".

Первый сценарий предполагает, что к моменту достижения эпидемического пика уровень заражения будет составлять 47 тыс. человек в день. По второму в этот же период число новых случаев будет равно 69 тыс. в день.

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