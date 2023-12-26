В Швеции приветствовали одобрение заявки в НАТО комитетом парламента Турции

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём приветствовал решение комиссии по международным делам парламента Турции, которая одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём приветствовал решение комиссии по международным делам парламента Турции, которая одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы приветствуем, что комитет по иностранным делам Турции одобрил заявку Швеции в НАТО. Следующим шагом будет голосование по этому вопросу в парламенте. Мы с нетерпением ждем возможности стать членом НАТО", - написал он в социальной сети Х.

Комиссия по международным делам парламента Турции на заседании во вторник одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Теперь документ будет вынесен на голосование Генассамблеи парламента в полном составе. Дата голосования по нему пока неизвестна, однако, согласно регламенту, рассмотрение возможно по истечении 48 часов со дня одобрения документа комиссией.