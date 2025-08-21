В Швеции построят малые модульные реакторы

Новые малые модульные реакторы построят в районе АЭС "Рингхальс" на шведском полуострове Варов.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале шведского правительства.

По его словам, проектом займется шведская компания Vattenfall в сотрудничестве с американской GE Vernova и британской Rolls-Royce.

"Впервые за 50 лет в Швеции появится новая атомная энергия. Здесь, на юге Швеции, где она нужна больше всего, в Рингхальсе, где уже много лет успешно работает шведская атомная энергетика", - сказал Кристерссон.

Vattenfall планирует проект с пятью малыми модульными реакторами GE Vernova или тремя реакторами Rolls-Royce. Совокупная мощность реакторов составит около 1500 МВт. По словам главы компании Анны Борг, Vattenfall намерена ввести в эксплуатацию первый реактор к 2035 году.