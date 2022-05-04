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В Швеции после беспорядков задержали 10 человек

В Швеции после беспорядков задержали 10 человек В Швеции полиция установила личности 130 человек и задержала 10 из них после беспорядков 14-17 апреля, возникших в результате акций лидера правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана - публичного сожжения Корана.
Другие страны
4 мая 2022 г. 11:51
В Швеции после беспорядков задержали 10 человек

В Швеции полиция установила личности 130 человек и задержала 10 из них после беспорядков 14-17 апреля, возникших в результате акций лидера правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана - публичного сожжения Корана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду полиция в пресс-релизе.

"После пасхальных выходных полиция провела интенсивную следственную работу. В настоящее время опознано более 130 человек, в той или иной степени причастных к беспорядкам. Из них 10 задержаны и еще 77 подозреваются в преступлениях", - поясняется в сообщении.

Преступления, в которых подозревают участников беспорядков, включают покушение на убийство, саботаж деятельности полиции при отягчающих обстоятельствах и насильственные беспорядки при отягчающих обстоятельствах. По словам полиции, работа по выявлению виновных будет продолжена. "По нашим оценкам, еще примерно 200-300 человек, которых мы, по всей вероятности, сможем установить и привлечь к ответственности", - отметил представитель полиции Юнас Хюсинг.

На сайте полиции появилась опция загрузки фотографий и видеороликов с мест беспорядков любым желающим. Частные лица отправили на сайт более 2 тыс. видео и фото, благодаря чему идентифицированы большинство участников беспорядков.

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