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В Швеции полиция после терактов в Европе вводит особое положение

В Швеции полиция после терактов в Европе вводит особое положение Террористическая угроза в Швеции по-прежнему находится на третьем уровне из пяти, означающем вероятность терактов
Другие страны
6 ноября 2020 г. 16:45
В Швеции полиция после терактов в Европе вводит особое положение

Террористическая угроза в Швеции по-прежнему находится на третьем уровне из пяти, означающем вероятность терактов. В связи с этим руководство национальной полиции приняло решение о введении у себя особого положения, которое повышает возможности для быстрого реагирования на террористические угрозы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

"Полиция располагает хорошими оперативными возможностями по всей стране. С вводом особого положения мы получаем более гибкую организацию, способную как предотвращать теракты, так и быстро реагировать на возможные инциденты", - приводятся в сообщении слова командующего особым положением Стефана Хектора.

В пресс-релизе отмечается, что полиция принимает те меры, которые в свете текущего положения представляются необходимыми для обеспечения национальной безопасности. В связи с этим в отдельных местах будет увеличено присутствие полицейских. Национальный штаб отслеживает ситуацию в мире на фоне терактов в Австрии и во Франции, а также событий в ходе американских выборов. Никаких особых рекомендаций, таких, как избегать появления в каких-либо местах или в отношении поведения, полиция пока не дает.

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