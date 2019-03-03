В Швеции подрались 90 человек, есть пострадавшие

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Швеции произошла массовая драка с участием 90 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на газету Dagens Nyheter, инцидент произошел на месте отдыха у трассы Е-4 в субботу, 2 марта.

Участниками конфликта стали две группы людей, в результате драки пострадали два человека, они были госпитализированы.

Местная полиция опрашивает свидетелей, пока никто не задержан.

Ранее сообщалось, что в отеле Стокгольма было обнаружено самодельное взрывное устройство.