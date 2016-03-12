В Швеции подожгли приюты для беженцев

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Швеции сгорели несколько зданий, в которых предполагалось разместить беженцев. Как сообщает Report, об этом пишет издание Boras Tidningen.

Пожар произошел сегодня утром в помещениях, расположенных на территории бывшей исправительной колонии возле города Бурос на западе страны. Сгорели три здания.



В них планировалось поселить 100-150 мигрантов. Полиция подозревает, что причиной пожара был поджог.



Согласно статистике полиции, за последние 3 месяца 2015 года в стране произошло 58 поджогов центров для беженцев.