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    В Швеции подожгли приюты для беженцев

    В них планировалось поселить 100-150 мигрантов

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Швеции сгорели несколько зданий, в которых предполагалось разместить беженцев. Как сообщает Report, об этом  пишет издание Boras Tidningen.

    Пожар произошел  сегодня утром  в помещениях, расположенных на территории бывшей исправительной колонии возле города Бурос на западе страны. Сгорели три здания.

    В них планировалось поселить 100-150 мигрантов. Полиция подозревает, что причиной пожара был поджог.

    Согласно статистике полиции, за последние 3 месяца 2015 года в стране произошло 58 поджогов центров для беженцев.

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