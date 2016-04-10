В Швеции подожгли мусульманскую школу

Баку. 10 Апреля. REPORT.AZ/ В шведском городе Мальме неизвестные подожгли частную мусульманскую школу.

Как передает Report, об этом сообщает канал Svt.se

Пожар начался около 23 часов в субботу. Примерно в это время полицейские, патрулирующие территорию поблизости, внезапно услышали "громкий удар или взрыв".

Именно сотрудники полиции стали свидетелями того, как место происшествия покидает автомобиль с подозреваемыми. За ними была организована погоня, однако за ночь никто так и не был арестован.

"Мы все еще ищем автомобиль, покинувший место происшествия", — сообщил представитель пресс-службы полиции Мальме.

По данным полиции, в какой-то момент погони машина замедлилась, и один из сотрудников полиции попытался подойти к ней пешком. В результате подозреваемый чуть не сбил его и уехал прочь, после чего погоня продолжилась.