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    В Швеции подожгли мусульманскую школу

    Инцидент произошел в городе Мальме

    Баку. 10 Апреля. REPORT.AZ/ В шведском городе Мальме неизвестные подожгли частную мусульманскую школу.

    Как передает Report, об этом сообщает канал Svt.se

    Пожар начался около 23 часов в субботу. Примерно в это время полицейские, патрулирующие территорию поблизости, внезапно услышали "громкий удар или взрыв".

    Именно сотрудники полиции стали свидетелями того, как место происшествия покидает автомобиль с подозреваемыми. За ними была организована погоня, однако за ночь никто так и не был арестован.

    "Мы все еще ищем автомобиль, покинувший место происшествия", — сообщил представитель пресс-службы полиции Мальме.

    По данным полиции, в какой-то момент погони машина замедлилась, и один из сотрудников полиции попытался подойти к ней пешком. В результате подозреваемый чуть не сбил его и уехал прочь, после чего погоня продолжилась.

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