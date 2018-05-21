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    В Швеции подожгли мечеть

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В городе Хессельхольм на юге Швеции неизвестный поджег мечеть.

    Как передает Report, об этом сообщило государственное радио Швеции (SR).

    Согласно информации, в результате поджога зданию нанесен значительный ущерб. Сообщается, что пожарным удалось в кратчайшие сроки локализовать возгорание.

    Мечеть, функционирующая при Исламской культурной ассоциации Хессельхольм, сбособна вместить до 200 человек.

    В результате инцидента никто не пострадал.

    Полиция ведет поиски преступника. 

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