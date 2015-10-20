​В Швеции подожгли еще один центр приема беженцев

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Еще один центр размещения беженцев - в коммуне Мункедаль провинции Вестра Йоталанд на западе Швеции - загорелся утром. Полиция подозревает поджог, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Очаг возгорания находится во флигеле. 14 проживающих в нем мигрантов перевели в основное здание. Никто из людей сильно не пострадал. Полиция оцепила место происшествия, начато техническое расследование.

За последний год это десятый случай поджога приюта для беженцев в королевстве.

В этом году в Швецию с населением 9,5 млн. человек уже прибыло 95,4 тыс. мигрантов. Как объявил премьер-министр Стефан Лёвен, это число может достигнуть 150 тыс. чел. Это самый большой показатель в Европе на душу населения.