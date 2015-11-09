​В Швеции побит недельный рекорд по приему мигрантов

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ За последнюю неделю в Швецию в поисках убежища прибыл 10201 мигрант, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

С начала миграционного кризиса это стало абсолютным недельным рекордом, сообщило шведское Миграционное управление.

Среди вновь прибывших большую часть составляют выходцы из Афганистана - 4333 человека, а также из Сирии - 2719 человек. Среди мигрантов - 2827 подростков без сопровождения родителей.

По данным Миграционного управления, всего с начала года в королевстве уже зарегистрировано более 120 тыс. просителей убежища. На минувшей неделе правительство заявило об острой нехватке жилья для прибывающих. Некоторым из них приходится ночевать на полу в главном здании Миграционного управления в Норрчёпинге.

Согласно опубликованному 22 октября прогнозу управления, Швеция с ее населением в 9,8 млн. человек в 2015-2016 годах может принять до 360 тыс. мигрантов. Это станет самым высоким показателем на душу населения в ЕС.