В Швеции по подозрению в шпионаже задержали два человека

Полиция безопасности Швеции (СЕПО) провела в Стокгольме во вторник задержание подозреваемого в незаконной разведывательной деятельности против королевства и еще одной иностранной державы. Второй человек задержан по подозрению в пособничестве преступлению.

Полиция безопасности Швеции (СЕПО) провела в Стокгольме во вторник задержание подозреваемого в незаконной разведывательной деятельности против королевства и еще одной иностранной державы. Второй человек задержан по подозрению в пособничестве преступлению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе шведской прокуратуры.

"Дело не связано с каким-либо другим текущим расследованием, - поясняется в сообщении. - Предварительное следствие проводится под руководством прокуратуры отдела национальной безопасности".

Прокурор примет решение о взятии задержанных под стражу или их освобождении позднее. В настоящее время ведомство не может предоставить больше информации.