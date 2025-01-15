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В Швеции предлагаются дающие право на лишение гражданства конституционные поправки

В Швеции предлагаются дающие право на лишение гражданства конституционные поправки Швеция готовится внести изменения в конституцию, чтобы получить возможность лишать гражданства лиц, которые приобрели его обманным путем или представляют угрозу для государства.
Другие страны
15 января 2025 г. 15:35
В Швеции предлагаются дающие право на лишение гражданства конституционные поправки

Швеция готовится внести изменения в конституцию, чтобы получить возможность лишать гражданства лиц, которые приобрели его обманным путем или представляют угрозу для государства.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявило правительство в среду.

Люди с двойным гражданством, получившие его путем обмана, взяточничества или угроз, а также осужденные за такие преступления, как шпионаж или государственная измена, могут быть лишены шведских паспортов, если закон будет принят.

Предложения об отзыве гражданства были выдвинуты межпартийным парламентским комитетом. Для принятия поправок в конституцию они должны быть приняты парламентом простым большинством голосов, а также повторно одобрены следующим составом парламента после новых выборов в Риксдаг.

Правые партии и их сторонники предлагали пойти дальше, добившись права лишать гражданства также преступников, связанных с бандами, если у них есть двойное гражданство, но это предложение не вошло в финальную версию инициативы комитета.

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Версия на английском языке Sweden seeks to change constitution to be able to revoke citizenships

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