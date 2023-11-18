В Швеции отметили необходимость развития сферы производства беспилотников

В ходе наращивания вооружений Швеция должна использовать новые технологии и инновации.

В ходе наращивания вооружений Швеция должна использовать новые технологии и инновации.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил начальник отдела совместных операций вооруженных сил Швеции Карл-Йохан Эдстрем.

В докладе, который Эдстрем представил правительству, говорится о необходимости развития в области "воздушной войны", которая включает применение дронов, а также развивать подразделения ПВО.

В сентябре правительство Швеции заявило, что хочет увеличить свой оборонный бюджет на 28%.

Согласно проекту бюджета страны, военные расходы страны в 2024 году увеличатся в общей сложности на 2,4 млрд долларов.

