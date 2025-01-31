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В Швеции освободили задержанных по делу об убийстве осквернившего Коран иракца

В Швеции освободили задержанных по делу об убийстве осквернившего Коран иракца Прокурор, ведущий дело об убийстве организатора акций с сожжением Корана в Швеции Салвана Момики, принял решение отпустить пятерых подозреваемых, задержанных в рамках расследования.
Другие страны
31 января 2025 г. 23:18
В Швеции освободили задержанных по делу об убийстве осквернившего Коран иракца

Прокурор, ведущий дело об убийстве организатора акций с сожжением Корана в Швеции Салвана Момики, принял решение отпустить пятерых подозреваемых, задержанных в рамках расследования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местная прокуратура.

"Подозрения в совершении преступления ослабли, и я больше не вижу причин держать людей под стражей", - пояснил возглавляющий предварительное расследование старший прокурор Расмус Оман.

Подозрения не сняты полностью, следователи продолжают выяснять, что произошло и кто стоит за преступлением, отмечается в пресс-релизе.

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