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В Швеции остановят самый мощный в стране реактор АЭС

В Швеции остановят самый мощный в стране реактор АЭС Реактор "Оскарсхамн-3", самый мощный из всех, установленных на шведских АЭС, временно выведен из эксплуатации из-за повреждения топлива.
Другие страны
10 февраля 2022 г. 20:42
В Швеции остановят самый мощный в стране реактор АЭС

Реактор "Оскарсхамн-3", самый мощный из всех, установленных на шведских АЭС, временно выведен из эксплуатации из-за повреждения топлива.

Как передает Report, об этом в четверг сообщает телеканал SVT.

Реакторы АЭС регулярно проходят плановую профилактику. На "Оскарсхамн-3" она должна была состояться в апреле. Изначально руководство рассчитывало решить возникшую проблему в ходе этих работ, но потом пришло к выводу о необходимости оперативного вмешательства.

Остановка реактора произойдет 19 февраля. В компании-владельце OKG заявили, что никакой угрозы для людей или окружающей среды возникшая нештатная ситуация не представляет.

"Мы исходим из того, что реактор будет остановлен на 9 дней по 27 февраля включительно", - сообщила представитель OKG Дезире Лильеваль.

"Оскарсхамн-3" производит 1 450 мегаватт электроэнергии, что больше совокупного объема двух прекративших эксплуатироваться его предшественников. Остановка реактора означает риск высоких цен на электроэнергию, полагают эксперты.

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