О нас

В Швеции обстреляли представительство оборонной компании Израиля

В Швеции обстреляли представительство оборонной компании Израиля Подросток обстрелял представительство израильской оборонной компании Elbit Systems на юго-западе Швеции из огнестрельного оружия, пострадавших нет.
Другие страны
10 октября 2024 г. 16:35
В Швеции обстреляли представительство оборонной компании Израиля

Подросток обстрелял представительство израильской оборонной компании Elbit Systems на юго-западе Швеции из огнестрельного оружия, пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель шведской полиции Фредрик Сведемир.

"Сегодня около 09:30 утра мы получили предупреждение о стрельбе по израильскому объекту в районе города Гётеборга Каллебек", - приводит Agence France-Presse слова представителя правоохранителей.

По его словам, полиция задержала подозреваемого. Речь идет о подростке в возрасте до 15 лет. В полиции добавили, что правоохранительные органы начали расследование по делу о покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

Отмечается, что в июне рядом с этим же объектом было обнаружено потенциально взрывное устройство.

2 октября шведская полиция сообщила, что накануне вечером у посольства Израиля в Стокгольме произошел инцидент со стрельбой. В начале 2024 года вокруг израильского посольства были усилены меры безопасности. В январе на территорию посольства была брошена ручная граната, которая не взорвалась.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Israeli defense company's office in Sweden targeted in shooting incident

Экслюзивные новости

Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi