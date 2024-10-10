В Швеции обстреляли представительство оборонной компании Израиля

Подросток обстрелял представительство израильской оборонной компании Elbit Systems на юго-западе Швеции из огнестрельного оружия, пострадавших нет.

Подросток обстрелял представительство израильской оборонной компании Elbit Systems на юго-западе Швеции из огнестрельного оружия, пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель шведской полиции Фредрик Сведемир.

"Сегодня около 09:30 утра мы получили предупреждение о стрельбе по израильскому объекту в районе города Гётеборга Каллебек", - приводит Agence France-Presse слова представителя правоохранителей.

По его словам, полиция задержала подозреваемого. Речь идет о подростке в возрасте до 15 лет. В полиции добавили, что правоохранительные органы начали расследование по делу о покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

Отмечается, что в июне рядом с этим же объектом было обнаружено потенциально взрывное устройство.

2 октября шведская полиция сообщила, что накануне вечером у посольства Израиля в Стокгольме произошел инцидент со стрельбой. В начале 2024 года вокруг израильского посольства были усилены меры безопасности. В январе на территорию посольства была брошена ручная граната, которая не взорвалась.