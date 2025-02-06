В Швеции обнаружили несколько единиц оружия на месте массовой стрельбы в школе

Полиция при обыске в школе в городе Эребру, где 4 февраля произошло массовое убийство, обнаружила несколько единиц оружия.

Полиция при обыске в школе в городе Эребру, где 4 февраля произошло массовое убийство, обнаружила несколько единиц оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу SVT замначальника региональной полиции Никлас Халлгрен.

По его словам, на них требуется лицензия, они принадлежат одному и тому же человеку.

"Мы обнаружили несколько единиц оружия, на которые требуется лицензия и которые принадлежат одному и тому же человеку", - сказал он.

Представитель полиции не пояснил, из всего ли оружия производились выстрелы, но сообщил, что речь идет о винтовках. "Надеемся, мы сможем предоставить более точную информацию позже. На данный момент мы можем лишь подтвердить, что это именно найденные винтовки", - добавил он.

По информации SVT, у подозреваемого преступника - 35-летнего Рикарда Андерссона - была лицензия на несколько видов оружия. В результате стрельбы 4 февраля погибло 11 человек, в том числе стрелявший. На данный момент правоохранители считают, что преступник "действовал в одиночку, без идеологической мотивации". Инцидент произошел в школе для взрослых системы Komvux.