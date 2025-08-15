В Швеции обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями

О нас

15 августа 2025 г. 23:00
В Швеции двое мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены на парковке возле мечети в городе Эребру в Швеции.

Как передает Report со ссылкой на местную полицию, один из них умер.

"В пятницу, 15 августа, в 13:44 (15:44 по бакинскому времени) в службу SOS Alarm поступил звонок о предполагаемой стрельбе в Боглундзенгене, Эребру, - говорится в сообщении. - По крайней мере один из преступников был замечен покидающим место происшествия. Пострадавшие были доставлены в университетскую больницу Эребру на машине скорой помощи. Один человек скончался от полученных ранений, другой тяжело пострадал, его жизни ничего не угрожает".

Полиция ведет поиск лиц, устроивших стрельбу. Начато предварительное расследование по статьям "убийство", "покушение на убийство" и "опасные преступления с применением оружия". Стражи порядка не усматривают взаимосвязи между выстрелами и мечетью. "Однако существуют подозрения насчет преступных группировок в Эребру", - уточняется в сообщении.

