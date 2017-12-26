В Швеции напали на мечеть

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В поселке Саффле на юге Швеции совершено нападение на мечеть.
Как сообщает Report со ссылкой на TRTHaber, об этом заявил председатель Исламского культурного центра Абдулхаким Адан.
В результате нападения были разбиты стекла мечети, заброшенные в здание зажигательно-взрывчатые смеси повредили стены.
Как отметил А. Адан, ежедневно для совершения намаза мечеть посещает в среднем 100 человек.
Предварительное расследование по факту уже завершилось.
Предполагается, что инцидент был совершен на почве ненависти.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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