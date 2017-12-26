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    В Швеции напали на мечеть

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В поселке Саффле на юге Швеции совершено нападение на мечеть.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRTHaber, об этом заявил председатель Исламского культурного центра Абдулхаким Адан.

    В результате нападения были разбиты стекла мечети, заброшенные в здание зажигательно-взрывчатые смеси повредили стены.

    Как отметил А. Адан, ежедневно для совершения намаза мечеть посещает в среднем 100 человек.

    Предварительное расследование по факту уже завершилось.

    Предполагается, что инцидент был совершен на почве ненависти.

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