В Швеции напали на мечеть

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В поселке Саффле на юге Швеции совершено нападение на мечеть.

Как сообщает Report со ссылкой на TRTHaber, об этом заявил председатель Исламского культурного центра Абдулхаким Адан.

В результате нападения были разбиты стекла мечети, заброшенные в здание зажигательно-взрывчатые смеси повредили стены.

Как отметил А. Адан, ежедневно для совершения намаза мечеть посещает в среднем 100 человек.

Предварительное расследование по факту уже завершилось.

Предполагается, что инцидент был совершен на почве ненависти.