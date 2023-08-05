О нас

В Швеции намерены уделить особое внимание выстраиванию отношений с мусульманскими странами

В Швеции намерены уделить особое внимание выстраиванию отношений с мусульманскими странами Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём провел встречу с послами стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), в ходе которой объяснил позицию шведских властей в отношении прошедших в стране манифестаций с сожжением копий Корана.
Другие страны
5 августа 2023 г. 14:46
В Швеции намерены уделить особое внимание выстраиванию отношений с мусульманскими странами

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём провел встречу с послами стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), в ходе которой объяснил позицию шведских властей в отношении прошедших в стране манифестаций с сожжением копий Корана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, глава шведского внешнеполитического ведомства будет уделять особое внимание выстраиванию отношений с мусульманскими странами, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

"Восстановление доверия - дело небыстрое. Значительную часть времени действия своего мандата я посвящу выстраиванию отношений с мусульманскими странами. Я намереваюсь совершить поездку в эти страны, и уже в сентябре мы пригласим их к беседам и диалогу в ходе недели [высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи] ООН в Нью-Йорке", - приводятся в сообщении слова шведского министра.

Билльстрём подчеркнул, что правительство королевства однозначно дистанцируется от акций с сожжением Корана, а министерству юстиции поручено изучить вопрос о пересмотре закона об общественном порядке. "У нас состоялась конструктивная и хорошая встреча. Послы стран - членов ОИС играют важную роль в разъяснении нашей ситуации своим столицам, и я очень хочу продолжить наш открытый и конструктивный диалог. Это была хорошая возможность объяснить и уточнить нашу позицию, в том числе разъяснить конституционные свободы Швеции", - отметил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tobias Billström: “İsveç müsəlman ölkələri ilə əlaqələrin bərpasına xüsusi diqqət yetirmək niyyətindədir”

Самое важное

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
5 августа 2023 г. 12:57
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
4 августа 2023 г. 19:50
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
3 августа 2023 г. 20:10
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
3 августа 2023 г. 16:42
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
3 августа 2023 г. 13:25
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
3 августа 2023 г. 13:11
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
2 августа 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Евроньюс
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс"
2 августа 2023 г. 10:07
Минобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
ФотоМинобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
2 августа 2023 г. 09:13
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
1 августа 2023 г. 23:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi