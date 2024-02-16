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В Швеции намерены криминализировать отрицание Холокоста

В Швеции намерены криминализировать отрицание Холокоста Правительство Швеции подготовило законопроект о криминализации отрицания или умаления значения Холокоста.
Другие страны
16 февраля 2024 г. 23:56
В Швеции намерены криминализировать отрицание Холокоста

Правительство Швеции подготовило законопроект о криминализации отрицания или умаления значения Холокоста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал SVT.

Наказание за это деяние, отмечает телеканал, предлагается назначать такое же, как и за возбуждение ненависти по национальному признаку: начиная со штрафов и заканчивая тюремным заключением сроком на два года.

"Это не означает, что в будущем незаконными будут считаться больше деяний. Речь о разъяснении того, например, что отрицание Холокоста является незаконным", - в свою очередь прокомментировал законопроект министр юстиции Гуннар Стрёммер в интервью газете Expressen.

Министр культуры Париса Лильестранд, со своей стороны, объяснила, что новый закон сможет также охватить и другие проявления геноцида, однако не означает какого-либо ограничения свободы слова по сравнению с сегодняшней.

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Версия на азербайджанском языке İsveçdə Holokostun inkarının kriminallaşdırılması haqqında qanun hazırlanıb

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