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В Швеции начались выборы в парламент и местные органы самоуправления

В Швеции начались выборы в парламент и местные органы самоуправления Избирательные участки для голосования на выборах в парламент и местные органы самоуправления открылись в Швеции в воскресенье утром. Они закроются в 22:00 по бакинскому времени.
Другие страны
11 сентября 2022 г. 11:15
В Швеции начались выборы в парламент и местные органы самоуправления

Избирательные участки для голосования на выборах в парламент и местные органы самоуправления открылись в Швеции в воскресенье утром. Они закроются в 22:00 по бакинскому времени.

Как передает Report, подданные королевства, живущие за границей, начали голосовать уже с середины августа, чуть позже стало возможно отправлять бюллетени почтой, а с 24 августа свои голоса отдавали те, кто 11 сентября по каким-либо причинам не может попасть на свои избирательные участки. Традиционно, шведы активно участвуют в выборах.

Борьба за места в парламенте развернется между двумя блоками - красно-зеленым (правящая Социал-демократическая рабочая партия (СДРПШ), Левая партия и Партия охраны окружающей среды) вместе с поддерживающей СДРПШ Партией центра и праволиберальным (Умеренная коалиционная партия, партии "Либералы", "Христианские демократы", "Шведские демократы"). Ни один из блоков не сможет набрать собственное большинство голосов. Согласно последним опросам общественного мнения, в преддверии выборов у красно-зеленых вместе с центристами наблюдалось лишь небольшое преимущество - 49,9% против 49% у правых.

Эксперты также с интересом следят за тем, станет ли крупнейшей в правом блоке популистская партия "Шведские демократы". Опросы показывают, что ее поддержка выросла не менее чем на 3%.

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Версия на азербайджанском языке İsveçdə parlament və yerli orqanlara seçkilər keçirilir

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