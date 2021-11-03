В Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа

Мужчина упал с седьмого этажа на двух человек в концертном зале в шведском городе Уппсала, он скончался, также погиб один из пострадавших при инциденте.

Мужчина упал с седьмого этажа на двух человек в концертном зале в шведском городе Уппсала, он скончался, также погиб один из пострадавших при инциденте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщила шведская полиция.

По данным правоохранителей, очевидцы сообщили, что мужчина упал на двух человек, которые находились в фойе. "Человек, упавший с большой высоты, мужчина около 80 лет, скончался на месте. Другой человек, мужчина около 60 лет, находившийся в фойе, позднее также скончался", - сообщила полиция.

Шведская газета Aftonbladet сообщила, что во вторник вечером в Уппсале должен был пройти трибьют-концерт, посвященный легендарным музыкантам группы ABBA Бьёрну Ульвеусу и Бенни Андерсену, однако он был отменен в связи с инцидентом.

Также правоохранители сообщили о женщине, получившей травмы. По данным полицейских, концертный зал, вмещающий около 1000 человек, сейчас закрыт для расследования произошедшего.

При этом на сайте уппсальского концертного комплекса сообщается, что он останется закрытым с 3 по 5 ноября.

На данный момент полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай.