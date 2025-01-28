В Швеции мужчина пытался на машине въехать на территорию посольства России

Неизвестный мужчина пытался на автомобиле въехать на территорию посольства России в Стокгольме, он задержан.

Неизвестный мужчина пытался на автомобиле въехать на территорию посольства России в Стокгольме, он задержан.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на шведскую полицию.

"Мужчина был задержан возле посольства России в Стокгольме. Его подозревают в попытке незаконного проникновения после того, как он въехал в ворота посольства", - говорится в материале.

По словам представителя полиции, 45-летний мужчина оставался в автомобиле, когда правоохранители прибыли на место происшествия. Попасть на территорию посольства ему не удалось.