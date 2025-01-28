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В Швеции мужчина пытался на машине въехать на территорию посольства России

В Швеции мужчина пытался на машине въехать на территорию посольства России Неизвестный мужчина пытался на автомобиле въехать на территорию посольства России в Стокгольме, он задержан.
Другие страны
28 января 2025 г. 11:50
В Швеции мужчина пытался на машине въехать на территорию посольства России

Неизвестный мужчина пытался на автомобиле въехать на территорию посольства России в Стокгольме, он задержан.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на шведскую полицию.

"Мужчина был задержан возле посольства России в Стокгольме. Его подозревают в попытке незаконного проникновения после того, как он въехал в ворота посольства", - говорится в материале.

По словам представителя полиции, 45-летний мужчина оставался в автомобиле, когда правоохранители прибыли на место происшествия. Попасть на территорию посольства ему не удалось.

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Версия на английском языке Man in Sweden tries to drive car onto territory of Russian embassy
Версия на азербайджанском языке İsveçdə naməlum şəxs avtomobillə Rusiya səfirliyinin ərazisinə daxil olmağa cəhd edib

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