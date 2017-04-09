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    В Швеции молодые люди в масках забросали полицию камнями

    Зачинщиками беспорядков стали около 30 молодых людей

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Молодежные беспорядки в районе Хаммаркюллен на северо-востоке города Гётеборг прошли минувшей ночью.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Expressen.

    Около 30 молодых людей в масках бросали в сотрудников полиции бутылки с зажигательной смесью и камни, которые они собирали на стройке неподалеку. Один из стражей порядка получил травму.

    Зачинщики беспорядков также устроили несколько поджогов, в том числе автомобиля, разбили окна в кафе.

    Полиция выслала на место происшествия усиленные наряды и вертолет. Стражи порядка квалифицируют инцидент как насилие в отношении служащих, беспорядки и причинение ущерба.

    Задержанных по делу пока нет.

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