В Швеции молодые люди в масках забросали полицию камнями

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Молодежные беспорядки в районе Хаммаркюллен на северо-востоке города Гётеборг прошли минувшей ночью.

Как передает Report, об этом сообщает газета Expressen.

Около 30 молодых людей в масках бросали в сотрудников полиции бутылки с зажигательной смесью и камни, которые они собирали на стройке неподалеку. Один из стражей порядка получил травму.

Зачинщики беспорядков также устроили несколько поджогов, в том числе автомобиля, разбили окна в кафе.

Полиция выслала на место происшествия усиленные наряды и вертолет. Стражи порядка квалифицируют инцидент как насилие в отношении служащих, беспорядки и причинение ущерба.

Задержанных по делу пока нет.