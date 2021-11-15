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В Швеции инфляция достигла рекордных показателей с 2008 года

В Швеции инфляция достигла рекордных показателей с 2008 года Уровень инфляции в Швеции достиг рекордных показателей с 2008 года и составил 3,1% в октябре.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 17:26
В Швеции инфляция достигла рекордных показателей с 2008 года

Уровень инфляции в Швеции достиг рекордных показателей с 2008 года и составил 3,1% в октябре.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, месячное изменение с сентября по октябрь составило 0,2 процента.

Значительное повышение цен в стране может быть связано с ослаблением ограничений, введенных из-за COVID-19. Повысились цены на топливо, продукты питания, а также на товары и услуги.

Уровень инфляции в Швеции в октябре достиг рекордного показателя с 2008 года, когда показатель составлял 3,3%. С осени 2021 года показатель начал расти, достигнув пика в октябре.

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Версия на английском языке Inflation in Sweden hits record highs since 2008

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