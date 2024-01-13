О нас

В Швеции хотят гарантировать использование наличных денег

В Швеции хотят гарантировать использование наличных денег Правительство стремится гарантировать доступ по крайней мере к базовым услугам с использованием наличных денег.
Другие страны
13 января 2024 г. 00:09
В Швеции хотят гарантировать использование наличных денег

Правительство Швеции объявило, что проверит доступность финансовых услуг в стране с использованием наличных денег на фоне все большего распространения электронных средств коммерции.

Как передает Report, правительство стремится гарантировать доступ по крайней мере к базовым услугам с использованием наличных денег.

"Нам снова нужно быстро проверить возможность оплаты определенных вещей наличными деньгами, в частности есть группы, которые по разным причинам испытывают проблемы с электронными методами оплаты", – пояснил министр финансовых рынков Швеции Никлас Викман.

Он добавил, что умение пользоваться наличными также важно в кризисные периоды.

В парламенте Швеции уже создали комиссию, которая должна изучить вопрос обеспечения доступа к финуслугам наличными. Ее глава Деннис Дюкарев заявил, что в кризисные времена важно иметь доступ к более чем одному способу оплаты.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Эстонии хотят заминировать границу с Россией
В Эстонии хотят заминировать границу с Россией
12 января 2024 г. 23:42
Четверо украинцев попали в плен при нападении на вертолет ООН в Сомали
Четверо украинцев попали в плен при нападении на вертолет ООН в Сомали
12 января 2024 г. 22:53
Власти Мьянмы и повстанцы договорились о прекращении огня
Власти Мьянмы и повстанцы договорились о прекращении огня
12 января 2024 г. 22:34
Израиль отправит в Газу лекарства для заложников
Израиль отправит в Газу лекарства для заложников
12 января 2024 г. 22:19
Зеленский анонсировал помощь Украине от ЕС на сумму €50 млрд
Зеленский анонсировал помощь Украине от ЕС на сумму €50 млрд
12 января 2024 г. 22:04
Авиарегулятор США усилит контроль за производством самолетов Boeing
Авиарегулятор США усилит контроль за производством самолетов Boeing
12 января 2024 г. 21:27
Литовские военные требуют от властей обеспечить армию танками
Литовские военные требуют от властей обеспечить армию танками
12 января 2024 г. 21:14
Торговым судам настоятельно рекомендовали держаться подальше от Баб-эль-Мандеба
Торговым судам настоятельно рекомендовали держаться подальше от Баб-эль-Мандеба
12 января 2024 г. 20:58
В Ватикане не видят подвижек к миру в Украине
В Ватикане не видят подвижек к миру в Украине
12 января 2024 г. 20:35
Прокуратура Перу запросила 34 года тюрьмы для экс-президента страны
Прокуратура Перу запросила 34 года тюрьмы для экс-президента страны
12 января 2024 г. 20:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi