В Швеции хотят гарантировать использование наличных денег

Правительство стремится гарантировать доступ по крайней мере к базовым услугам с использованием наличных денег.

Правительство Швеции объявило, что проверит доступность финансовых услуг в стране с использованием наличных денег на фоне все большего распространения электронных средств коммерции.

Как передает Report , правительство стремится гарантировать доступ по крайней мере к базовым услугам с использованием наличных денег.

"Нам снова нужно быстро проверить возможность оплаты определенных вещей наличными деньгами, в частности есть группы, которые по разным причинам испытывают проблемы с электронными методами оплаты", – пояснил министр финансовых рынков Швеции Никлас Викман.

Он добавил, что умение пользоваться наличными также важно в кризисные периоды.

В парламенте Швеции уже создали комиссию, которая должна изучить вопрос обеспечения доступа к финуслугам наличными. Ее глава Деннис Дюкарев заявил, что в кризисные времена важно иметь доступ к более чем одному способу оплаты.