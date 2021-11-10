В Швеции гражданам разрешат менять пол с 12 лет

Шведское правительство предложило разрешить детям в возрасте от 12 лет менять свой пол по закону без медицинского осмотра или одобрения.

Шведское правительство предложило разрешить детям в возрасте от 12 лет менять свой пол по закону без медицинского осмотра или одобрения.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте телеканала RT.

В опубликованный законопроект включено два пункта. Один предполагает изменение текущей процедуры для изменения юридического пола в национальном регистре населения, второй – о гормональной терапии и хирургическом вмешательстве для трансгендеров.

В публикации отмечается, что по текущему законодательству Швеции сменить пол можно только с 18 лет.