В Швеции число жертв коронавируса превысило 4,3 тыс.

Число скончавшихся в результате заражения коронавирусом в Швеции составило 4 350 человек, зафиксировано 36 476 случаев заражения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

"На сегодняшний день летальных исходов 4 350, случаев заражения - 36 476. На этой неделе мы видим небольшой тренд на увеличение числа случаев заражения, больше молодых заразившихся. Мы связываем это с увеличением числа проводимых тестов", - заявил Тегнелл на пресс-конференции в пятницу.

Ранее шведские власти сообщали о принятии новой стратегии тестирования на коронавирус, при которой будут проверять не только медработников и пациентов с тяжелыми симптомами, но также полицейских и пожарных, чтобы те могли максимально быстро вернуться к выполнению своей работы.